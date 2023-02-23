(Тремасова) Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1900
Дочь: Матрена Арсентьевна
Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович
Рождение ребёнка
26.05.1902
Дочь: Феодосия Арсентьевна
Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович
Рождение ребёнка
17.06.1904
Дочь: Ефимия
Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович
Рождение ребёнка
03.09.1907
Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно