(Тремасова) Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тремасова) Мария Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1900

Дочь: Матрена Арсентьевна

Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович

Рождение ребёнка
26.05.1902

Дочь: Феодосия Арсентьевна

Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович

Рождение ребёнка
17.06.1904

Дочь: Ефимия

Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович

Рождение ребёнка
03.09.1907

Сын: Каргин Иван Арсентьевич

Отец ребёнка: Каргин Арсений Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргин Арсений Петрович

Смерть
Неизвестно
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