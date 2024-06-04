Флорова (Визгалина) Агриппина Кондратьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиПосле 1905
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Визгалин Кондратий Андреев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.02.1905
Муж: Флоров Степан Иванов
Смерть
После 1905