Флорова (Визгалина) Агриппина Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флорова (Визгалина) Агриппина Кондратьева

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

После 1905

Пол

Женский

Отец

После 1850 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Визгалин Кондратий Андреев

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.02.1905

Муж: Флоров Степан Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1905

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