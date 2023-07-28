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Новопашенной Власий Ермилов

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

10.02.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1814

Отец: Новопашенной Ермил Никитин

Мать: Новопашенная Евдокия Матвеева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1837

Сын: Новопашенной Иоанн Власов

Мать ребёнка: Новопашина Устина Анисимова

Бракосочетание
Около 1837

Жена: Новопашина Устина Анисимова

Рождение ребёнка
14.11.1838

Сын: Новопашенной Гурий Власов

Мать ребёнка: Новопашина Устина Анисимова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.01.1840

Дочь: Анисия Власова

Мать ребёнка: Новопашина Устина Анисимова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно