Новопашенной Власий Ермилов
Место рождения
Дата рождения10.02.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1814
Рождение ребёнка
Около ?.10.1837
Сын: Новопашенной Иоанн Власов
Мать ребёнка: Новопашина Устина Анисимова
Бракосочетание
Около 1837
Рождение ребёнка
14.11.1838
Сын: Новопашенной Гурий Власов
Мать ребёнка: Новопашина Устина Анисимова
Рождение ребёнка
04.01.1840
Дочь: Анисия Власова
Мать ребёнка: Новопашина Устина Анисимова
Смерть
Неизвестно