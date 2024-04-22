Гультяева Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГультяева Елизавета Ивановна

Гультяева Елизавета Ивановна

Место рождения

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.11.1896 ст.

Муж: Гультяев Сидор Григорьевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.10.1897 ст.

Сын: Гультяев Иван Сидорович

Отец ребёнка: Гультяев Сидор Григорьевич

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1899 ст.

Дочь: Гультяева Варвара Сидоровна

Отец ребёнка: Гультяев Сидор Григорьевич

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1902 ст.

Дочь: Гультяева Татьяна Сидоровна

Отец ребёнка: Гультяев Сидор Григорьевич

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1904 ст.

Сын: Гультяев Филипп Сидорович

Отец ребёнка: Гультяев Сидор Григорьевич

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1909 ст.

Дочь: Гультяева Маланья Сидоровна

Отец ребёнка: Гультяев Сидор Григорьевич

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1911 ст.

Дочь: Гультяева Марина Сидоровна

Отец ребёнка: Гультяев Сидор Григорьевич

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.

Сын: Гультяев Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Гультяев Сидор Григорьевич

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close