Гультяева Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
03.11.1896 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.10.1897 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Сидор Григорьевич
Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1899 ст.
Дочь: Гультяева Варвара Сидоровна
Отец ребёнка: Гультяев Сидор Григорьевич
Рождение ребёнка
08.01.1902 ст.
Дочь: Гультяева Татьяна Сидоровна
Отец ребёнка: Гультяев Сидор Григорьевич
Рождение ребёнка
16.08.1904 ст.
Сын: Гультяев Филипп Сидорович
Отец ребёнка: Гультяев Сидор Григорьевич
Рождение ребёнка
30.12.1909 ст.
Дочь: Гультяева Маланья Сидоровна
Отец ребёнка: Гультяев Сидор Григорьевич
Рождение ребёнка
02.07.1911 ст.
Дочь: Гультяева Марина Сидоровна
Отец ребёнка: Гультяев Сидор Григорьевич
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.
Сын: Гультяев Григорий Сидорович
Отец ребёнка: Гультяев Сидор Григорьевич
Смерть
Неизвестно