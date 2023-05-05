Крашенинников Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крашенинников Василий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1923

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1923

Отец: Крашенинников Сергей Иванович

Мать: не указана

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