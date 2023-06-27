Потехина (Куимова) Людмила Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потехина (Куимова) Людмила Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куимов Леонид

Мать: Куимова Аполлинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потехин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Потехин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потехин Денис Александрович

Отец ребёнка: Потехин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потехин Александр Александрович