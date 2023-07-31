Жарова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти04.04.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Жаров Гавриил Сергеевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Жаров Гавриил Сергеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анисья Гавриловна
Отец ребёнка: Жаров Гавриил Сергеевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Жаров Гавриил Сергеевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Жаров Гавриил Сергеевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Жаров Гавриил Сергеевич
Рождение ребёнка
01.07.1828
Сын: Жаров Прокопий Гаврилович
Отец ребёнка: Жаров Гавриил Сергеевич
Рождение ребёнка
24.08.1834
Сын: Жаров Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Жаров Гавриил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1861