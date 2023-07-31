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Жарова Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

04.04.1861

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Жаров Гавриил Сергеевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Жаров Ефим Гаврилович

Отец ребёнка: Жаров Гавриил Сергеевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анисья Гавриловна

Отец ребёнка: Жаров Гавриил Сергеевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Жаров Тимофей Гаврилович

Отец ребёнка: Жаров Гавриил Сергеевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Жаров Филипп Гаврилович

Отец ребёнка: Жаров Гавриил Сергеевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Жаров Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Жаров Гавриил Сергеевич

Рождение ребёнка
01.07.1828

Сын: Жаров Прокопий Гаврилович

Отец ребёнка: Жаров Гавриил Сергеевич

Рождение ребёнка
24.08.1834

Сын: Жаров Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Жаров Гавриил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаров Гавриил Сергеевич

Смерть
04.04.1861