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Шеляпина Марфа Карпова

Место рождения

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеляпин Зотей Корнилов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Шеляпина Меланья Зотеева

Отец ребёнка: Шеляпин Зотей Корнилов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Шеляпина Василиса Зотеева

Отец ребёнка: Шеляпин Зотей Корнилов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Шеляпин Фотей Зотеев

Отец ребёнка: Шеляпин Зотей Корнилов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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