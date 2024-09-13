Шеляпина Марфа Карпова
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Шеляпина Меланья Зотеева
Отец ребёнка: Шеляпин Зотей Корнилов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Шеляпина Василиса Зотеева
Отец ребёнка: Шеляпин Зотей Корнилов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Шеляпин Фотей Зотеев
Отец ребёнка: Шеляпин Зотей Корнилов
Смерть
Неизвестно