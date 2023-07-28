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Калинин Александр Семенович

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.09.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1850

Отец: Калинин Семен Антонович

Мать: Калинина Агафья Максимовна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.02.1872

Жена: Калинина Александра Степановна

Бракосочетание
15.01.1879

Жена: Калинина Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Калинин Федор Александрович

Мать ребёнка: Калинина Ксения Дмитриевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1888

Дочь: Крыгина, Вдовиченкова Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Калинина Ксения Дмитриевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Николай Александрович

Мать ребёнка: Калинина Ксения Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно