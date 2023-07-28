Калинин Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения02.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1850
Бракосочетание
09.02.1872
Бракосочетание
15.01.1879
Рождение ребёнка
1880
Сын: Калинин Федор Александрович
Мать ребёнка: Калинина Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.12.1888
Дочь: Крыгина, Вдовиченкова Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Калинина Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Николай Александрович
Мать ребёнка: Калинина Ксения Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно