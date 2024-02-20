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Шаповалов Григорий Максимович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Шаповалов Максим

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Шаповалов Роман Григорьевич

Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
23.09.1875

Сын: Шаповалов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
15.12.1875

Сын: Шаповалов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
11.02.1877

Сын: Шаповалов Влас Григорьевич

Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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