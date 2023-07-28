Забродина (Квашнина) (Квашнина) Дарья Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1803
Рождение ребёнка
13.04.1807
Дочь: Настасья Федорова
Отец ребёнка: Забродин Федор Стефанов
Рождение ребёнка
15.03.1810
Отец ребёнка: Забродин Федор Стефанов
Рождение ребёнка
19.07.1811
Отец ребёнка: Забродин Федор Стефанов
Рождение ребёнка
25.10.1812
Дочь: Девяшина Параскева Федорова
Отец ребёнка: Забродин Федор Стефанов
Рождение ребёнка
03.04.1816
Отец ребёнка: Забродин Федор Стефанов
Смерть
Неизвестно