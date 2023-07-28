Забродина (Квашнина) (Квашнина) Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забродина (Квашнина) (Квашнина) Дарья Васильева

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Место рождения

Москвина, Камышловский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Москвина, Камышловский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
04.02.1803

Муж: Забродин Федор Стефанов

Рождение ребёнка
13.04.1807

Дочь: Настасья Федорова

Отец ребёнка: Забродин Федор Стефанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1810

Сын: Забродин Макарий Федоров

Отец ребёнка: Забродин Федор Стефанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1811

Сын: Забродин Илья Федоров

Отец ребёнка: Забродин Федор Стефанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.10.1812

Дочь: Девяшина Параскева Федорова

Отец ребёнка: Забродин Федор Стефанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1816

Сын: Забродин Никита Федоров

Отец ребёнка: Забродин Федор Стефанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно