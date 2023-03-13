Усковъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсковъ Николай

Усковъ Николай

avatar

Место рождения

Аксаиръ

Дата рождения

29.11.1902

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1902

Отец: Усковъ Василий

Мать: не указана

Аксаиръ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close