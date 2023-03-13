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Усковъ Николай
Усковъ Николай
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Место рождения
Аксаиръ
Дата рождения
29.11.1902
Пол
Мужской
Отец
Усковъ Василий
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1902
Отец:
Усковъ Василий
Мать: не указана
Аксаиръ
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