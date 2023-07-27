Мальцов Пантелей Лукоянов
Место рожденияКрасноуфимская станица Пермской Губернии
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Мальцов Лукоян Евдокимов
Мать: Мальцова Парасковья
Красноуфимская станица Пермской Губернии
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Анна Пантелеева
Мать ребёнка: Мальцова Настасья
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Авдотья Пантелеева
Мать ребёнка: Мальцова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мальцова Настасья
Смерть
Неизвестно