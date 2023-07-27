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Мальцов Пантелей Лукоянов

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Место рождения

Красноуфимская станица Пермской Губернии

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Мальцов Лукоян Евдокимов

Мать: Мальцова Парасковья

Красноуфимская станица Пермской Губернии
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Анна Пантелеева

Мать ребёнка: Мальцова Настасья

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Авдотья Пантелеева

Мать ребёнка: Мальцова Настасья

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцова Настасья

Смерть
Неизвестно