Чернова Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Анна Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Черновъ Семенъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Черновъ Семенъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Черновъ Семенъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черновъ Семенъ

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