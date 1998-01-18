Черникова Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1924
Дата смерти18.01.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахоненко Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Черников Алексей Сидорович
Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1998