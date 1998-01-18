Черникова Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1924

Дата смерти

18.01.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахоненко Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Черников Алексей Сидорович

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Алексей Сидорович

Смерть
18.01.1998
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