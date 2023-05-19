Глухих Василiй Севастьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухих Василiй Севастьянов

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1779

Дата смерти

23.01.1849

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1830 г.р.
1840 г.р.
1845 г.р.
1846 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Глухих Андрей Васильев

Мать ребёнка: Васса Федорова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ксенiя Васильева

Мать ребёнка: Васса Федорова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1845

Дочь: Домника Васильева

Мать ребёнка: Васса Федорова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.07.1846

Сын: Глухих Семен Васильев

Мать ребёнка: Васса Федорова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васса Федорова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васса Федорова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васса Федорова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марiя Василiева

Мать ребёнка: Васса Федорова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокiя Василiева

Мать ребёнка: Васса Федорова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Василiева

Мать ребёнка: Васса Федорова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глухих Пелагiя Василiева

Мать ребёнка: Васса Федорова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
23.01.1849