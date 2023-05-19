Глухих Василiй Севастьянов
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти23.01.1849
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Васса Федорова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ксенiя Васильева
Мать ребёнка: Васса Федорова
Рождение ребёнка
?.01.1845
Дочь: Домника Васильева
Мать ребёнка: Васса Федорова
Рождение ребёнка
18.07.1846
Мать ребёнка: Васса Федорова
Рождение ребёнка
14.05.1849
Рождение ребёнка
15.02.1851
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марiя Василiева
Мать ребёнка: Васса Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокiя Василiева
Мать ребёнка: Васса Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Василiева
Мать ребёнка: Васса Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глухих Пелагiя Василiева
Мать ребёнка: Васса Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
23.01.1849