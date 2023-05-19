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Инфантьев Иван Андреев

Место рождения

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

17.06.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1819

Отец: Инфантьев Андрей Матвеев

Мать: Инфантьева Васса Фёдорова

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
08.05.1846

Сын: Инфантьев Николай Иванов

Мать ребёнка: Инфантьева Пелагея Степанова

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
01.10.1847

Сын: Инфантьев Михаил Иванов

Мать ребёнка: Инфантьева Пелагея Степанова

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Оболенская Александра Иванова

Мать ребёнка: не указана

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инфантьева Пелагея Степанова

Смерть
Неизвестно
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