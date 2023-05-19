Инфантьев Иван Андреев
Место рождения
Дата рождения17.06.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1819
Рождение ребёнка
08.05.1846
Мать ребёнка: Инфантьева Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
01.10.1847
Мать ребёнка: Инфантьева Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Оболенская Александра Иванова
Мать ребёнка: не указана
Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно