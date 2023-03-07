Ушмаев (Ушмав) Софон (Никифор) (Филиппов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаев (Ушмав) Софон (Никифор) (Филиппов)

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Место рождения

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Ушмаев (ушмав) Килайко (Китайка) Прокофьев

Мать: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Вякша Никифорова

Мать ребёнка: Ушмаева Марфа Трифонова

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Ушмаев (ушмав) Иван Никифоров

Мать ребёнка: Ушмаева Марфа Трифонова

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Пелагея Никифорова

Мать ребёнка: Ушмаева Марфа Трифонова

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушмаева Марфа Трифонова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
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