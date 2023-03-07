Ушмаев (Ушмав) Софон (Никифор) (Филиппов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Ушмаев (ушмав) Килайко (Китайка) Прокофьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Вякша Никифорова
Мать ребёнка: Ушмаева Марфа Трифонова
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Ушмаев (ушмав) Иван Никифоров
Мать ребёнка: Ушмаева Марфа Трифонова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Пелагея Никифорова
Мать ребёнка: Ушмаева Марфа Трифонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушмаева Марфа Трифонова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762