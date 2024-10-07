Манько Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манько Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
1956 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.1949

Сын: Манько Владимир Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.09.1956

Сын: Манько Александр Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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