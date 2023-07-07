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Донкин Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1985

Отец: Донкин Виктор

Мать: Донкина Галина Валентиновна

Развод
Неизвестно

Жена: Донкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донкин Денис Владимирович

Мать ребёнка: Донкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донкин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Донкина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донкина Анастасия