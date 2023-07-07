Донкин Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1985
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1985
Отец: Донкин Виктор
Развод
Неизвестно
Жена: Донкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донкин Денис Владимирович
Мать ребёнка: Донкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донкин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Донкина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Донкина Анастасия