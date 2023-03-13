Филатовъ Иванъ
Место рожденияКняжуха, Сарайский уездъ
Дата рождения1743
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Филатъ Гавриловъ
Мать: не указана
Княжуха, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Филатовъ Степанъ
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Филатовъ Семенъ
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Филатовъ Яковъ
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Филатовъ Тихонъ
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Васильева
Смерть
1788