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Филатовъ Иванъ

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Место рождения

Княжуха, Сарайский уездъ

Дата рождения

1743

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Филатъ Гавриловъ

Мать: не указана

Княжуха, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Филатовъ Степанъ

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Филатовъ Семенъ

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Филатовъ Яковъ

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Филатовъ Тихонъ

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Васильева

Смерть
1788
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
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