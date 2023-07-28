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Матушкин Симион Алексеев

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Матушкин Алексий

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
14.01.1809

Жена: Матушкина Настасья Васильева

Рождение ребёнка
27.06.1809

Сын: Матушкин Иуда Семенов

Мать ребёнка: Матушкина Настасья Васильева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1812

Сын: Матушкин Марко (Маркелл) Симионов

Мать ребёнка: Матушкина Настасья Васильева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.08.1823

Сын: Матушкин Стефан Симионов

Мать ребёнка: Матушкина Настасья Васильева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.01.1836

Жена: Матушкина Павла Васильева

Рождение ребёнка
12.08.1839

Дочь: Васса Семенова

Мать ребёнка: Матушкина Павла Васильева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от чахотки