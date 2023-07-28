Матушкин Симион Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Матушкин Алексий
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1809
Рождение ребёнка
27.06.1809
Мать ребёнка: Матушкина Настасья Васильева
Рождение ребёнка
29.03.1812
Сын: Матушкин Марко (Маркелл) Симионов
Мать ребёнка: Матушкина Настасья Васильева
Рождение ребёнка
02.08.1823
Мать ребёнка: Матушкина Настасья Васильева
Бракосочетание
24.01.1836
Рождение ребёнка
12.08.1839
Дочь: Васса Семенова
Мать ребёнка: Матушкина Павла Васильева
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от чахотки