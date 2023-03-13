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Златкова Варвара Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Златковъ Иванъ

Отец ребёнка: Златковъ Филиппъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Златковъ Иванъ

Отец ребёнка: Златковъ Филиппъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Златковъ Филиппъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Златковъ Иванъ

Отец ребёнка: Златковъ Филиппъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Златковъ Филиппъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Златковъ Филиппъ

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