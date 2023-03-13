Златкова Варвара Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Рождение ребёнка
1771
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Златковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1780
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Златковъ Филиппъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Златковъ Филиппъ