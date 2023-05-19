Передвигин Дмитрiй Петров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.1850
Дочь: Татiана Дмитриева
Мать ребёнка: Федосья Евфимова
Рождение ребёнка
25.10.1851
Дочь: Параскева Дмитриева
Мать ребёнка: Федосья Евфимова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно