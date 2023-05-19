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Передвигин Дмитрiй Петров

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Вотякова Устина Трофимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.01.1850

Дочь: Татiана Дмитриева

Мать ребёнка: Федосья Евфимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.10.1851

Дочь: Параскева Дмитриева

Мать ребёнка: Федосья Евфимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно