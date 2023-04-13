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Голубенко Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1865

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Голубенко Гавриил Стефанович

Рождение ребёнка
04.11.1867

Сын: Голубенко Кузьма Гаврилович

Отец ребёнка: Голубенко Гавриил Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубенко Гавриил Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно