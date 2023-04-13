Голубенко Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1865
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Голубенко Гавриил Стефанович
Рождение ребёнка
04.11.1867
Сын: Голубенко Кузьма Гаврилович
Отец ребёнка: Голубенко Гавриил Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно