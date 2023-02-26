Ковалева Харитина (Христина) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Харитина (Христина) Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: ?

Мать: ?

Место жительства
До 1907
Рождение ребёнка
21.07.1908

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Ковалев Павел Егоров

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1911

Сын: Ковалев Филипп Павлов

Отец ребёнка: Ковалев Павел Егоров

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1913

Сын: Ковалев Никифор Павлов

Отец ребёнка: Ковалев Павел Егоров

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1916

Сын: Ковалев Николай Павлович

Отец ребёнка: Ковалев Павел Егоров

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Павел Егоров

Смерть
Неизвестно
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