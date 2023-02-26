Ковалева Харитина (Христина) Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
До 1907
Рождение ребёнка
21.07.1908
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Ковалев Павел Егоров
Рождение ребёнка
06.01.1911
Отец ребёнка: Ковалев Павел Егоров
Рождение ребёнка
09.02.1913
Отец ребёнка: Ковалев Павел Егоров
Рождение ребёнка
27.10.1916
Отец ребёнка: Ковалев Павел Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалев Павел Егоров
Смерть
Неизвестно