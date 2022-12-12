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Костылев Андрей Иванович

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Место рождения

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: Костылев Иван Яковлевич

Мать: Костылева Стефанида (Степанида) Осиповна (Иосифовна)

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Костылев Симон Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Костылев Андрей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Костылева Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Костылева Катерина Никитична

Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Костылев Егор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Катерина Никитична

Смерть
Неизвестно
нет данных
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