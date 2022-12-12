Костылев Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.
Рождение ребёнка
1850 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Костылев Андрей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Костылева Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Костылева Катерина Никитична
Рождение ребёнка
1858 ст.
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
нет данных