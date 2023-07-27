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Ведерников Михайло Гаврилов

Место рождения

д. Лемешева Талитцкаго прихода

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Ведерников Гаврил

Мать: не указана

д. Лемешева Талитцкаго прихода
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Мужева - Струнина Харитина Михайлова

Мать ребёнка: не указана

д. Лемешева Талитцкаго прихода
Смерть
Неизвестно