Ведерников Михайло Гаврилов
Место рожденияд. Лемешева Талитцкаго прихода
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Ведерников Гаврил
Мать: не указана
д. Лемешева Талитцкаго прихода
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Мужева - Струнина Харитина Михайлова
Мать ребёнка: не указана
д. Лемешева Талитцкаго прихода
Смерть
Неизвестно