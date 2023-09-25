Стародубова (Яковлева) Сталина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубова (Яковлева) Сталина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1937

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1937

Отец: Яковлев Фёдор

Мать: Яковлева (Грузденко) Зоя Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сербина (Стародубова) Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Стародубов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубов Игорь Евгенивич

Отец ребёнка: Стародубов Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубов Евгений

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