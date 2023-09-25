Стародубова (Яковлева) Сталина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1937
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1937
Отец: Яковлев Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сербина (Стародубова) Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Стародубов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубов Игорь Евгенивич
Отец ребёнка: Стародубов Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубов Евгений