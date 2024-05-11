(Зайкова) Матрона Спиридоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Зайкова) Матрона Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайков Спиридон Васильевич

Мать: не указана

Восприемник
28.05.1917
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной дочери жителя села Верх-Чик, крестьянина Зайкова Ивана Васильевича и жены его Зайковой Анастасии Степановны, Марфе. Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крести... Показать все
Смерть
Неизвестно

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