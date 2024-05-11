(Зайкова) Матрона Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Зайков Спиридон Васильевич
Мать: не указана
Восприемник
28.05.1917
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной дочери жителя села Верх-Чик, крестьянина Зайкова Ивана Васильевича и жены его Зайковой Анастасии Степановны, Марфе. Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крести... Показать все
Смерть
Неизвестно