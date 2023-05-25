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Цуркан Анна Владимировна
Цуркан Анна Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Цуркан Владимир Феодосьевич
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Цуркан Владимир Феодосьевич
Мать: не указана
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