Екатерина Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Иван Абрамович

Отец ребёнка: Абрам Григорьевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Илья Абрамович

Отец ребёнка: Абрам Григорьевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Василий Абрамович

Отец ребёнка: Абрам Григорьевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Фекла Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Гололобово
Смерть
Неизвестно