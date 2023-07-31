Екатерина Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иван Абрамович
Отец ребёнка: Абрам Григорьевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Илья Абрамович
Отец ребёнка: Абрам Григорьевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Василий Абрамович
Отец ребёнка: Абрам Григорьевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Фекла Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрам Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Гололобово
Смерть
Неизвестно