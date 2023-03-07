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Мокеева Ирина Ананьева

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Место рождения

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

10.03.1883 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Мокеев Тимофей Прокопиев

Отец ребёнка: Мокеев Прокопий Евстафиев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокеев Прокопий Евстафиев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.03.1883 ст.
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от водянки
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