Мокеева Ирина Ананьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти10.03.1883 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Мокеев Прокопий Евстафиев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1883 ст.
Причина смерти: от водянки