Шекунова Катерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Шекуновъ Кузьма
Отец ребёнка: Шекуновъ Александръ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Шекуновъ Ларионъ
Отец ребёнка: Шекуновъ Александръ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шекуновъ Кузьма
Отец ребёнка: Шекуновъ Александръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Шекуновъ Василий
Отец ребёнка: Шекуновъ Александръ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Шекуновъ Александръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шекуновъ Александръ