Aümer Jean Frederic — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Aümer Jean Frederic

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 20.04.1772

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1697 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1734

Жена: Aümer Maria Anna

Strasbourg, Bas-Rhin, Francja
parafia katolicka Saint Pierre le Jeune
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Müller Anne Marie

Мать ребёнка: Aümer Maria Anna

wiek 50 lat w jej akcie zgonu
Смерть
До 20.04.1772
parafia katolicka Saint Pierre le Jeune
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