Aümer Jean Frederic
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 20.04.1772
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1734
Жена: Aümer Maria Anna
Strasbourg, Bas-Rhin, Francja
parafia katolicka Saint Pierre le Jeune
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Müller Anne Marie
Мать ребёнка: Aümer Maria Anna
wiek 50 lat w jej akcie zgonu
Смерть
До 20.04.1772
parafia katolicka Saint Pierre le Jeune