Долинина Авдотья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долинина Авдотья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Прядильникова Наталья

Отец ребёнка: Долининъ Лазаръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Долининъ Лазаръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долининъ Лазаръ

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