Ерхов Валерий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения23.08.1957
Дата смерти28.10.2015
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1957
Отец: Ерхов Дмитрий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.10.2015
Причина смерти: Рак | Кремация
Похороны
Неизвестно