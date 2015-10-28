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Ерхов Валерий Дмитриевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

23.08.1957

Дата смерти

28.10.2015

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1957

Отец: Ерхов Дмитрий Алексеевич

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
22.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
28.10.2015
Тула, город Тула, Тульская область
Причина смерти: Рак | Кремация
Похороны
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
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