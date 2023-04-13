Осыка Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Осыка Иван Федорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Осыка Иван Федорович
Рождение ребёнка
21.01.1852
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Осыка Иван Федорович
Рождение ребёнка
24.02.1854
Отец ребёнка: Осыка Иван Федорович
Рождение ребёнка
10.09.1856
Отец ребёнка: Осыка Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осыка Иван Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно