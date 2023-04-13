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Осыка Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Осыка Иван Федорович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Осыка Иван Федорович

Рождение ребёнка
21.01.1852

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Осыка Иван Федорович

Рождение ребёнка
24.02.1854

Сын: Осыка Памфил Иванович

Отец ребёнка: Осыка Иван Федорович

Рождение ребёнка
10.09.1856

Сын: Осыка Сергей Иванович

Отец ребёнка: Осыка Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осыка Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно