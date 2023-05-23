Митякина Матрена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митякина Матрена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Митякин Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Митякин Яков Васильевич

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Год рождения из карточки на сайте "Память Народа"
Смерть
Неизвестно