Steingötter Johann Adam — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Steingötter Johann Adam

Место рождения

Рига, Латвия

Дата рождения

14.03.1718

Дата смерти

10.11.1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рига, Латвия
Рождение ребёнка
14.10.1742

Дочь: Grass Maria Magdalena

Мать ребёнка: Steingötter Catharina

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1755

Сын: Steingötter Adam Ernst

Мать ребёнка: Steingötter Catharina

Работа или профессия
Неизвестно
Archivarius
Смерть
10.11.1762
Озолы, Латвия