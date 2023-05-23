Steingötter Johann Adam
Место рожденияРига, Латвия
Дата рождения14.03.1718
Дата смерти10.11.1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рига, Латвия
Рождение ребёнка
14.10.1742
Дочь: Grass Maria Magdalena
Мать ребёнка: Steingötter Catharina
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Steingötter Catharina
Работа или профессия
Неизвестно
Archivarius
Смерть
10.11.1762
Озолы, Латвия