Фильчугина (Каурова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти02.02.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1917
Сын: Фильчугин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Фильчугин Николай Никитич
Рождение ребёнка
01.04.1926
Сын: Фильчугин Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Фильчугин Николай Никитич
Рождение ребёнка
23.01.1932
Сын: Фильчугин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Фильчугин Николай Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1961