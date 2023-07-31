Фильчугина (Каурова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фильчугина (Каурова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

02.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1917

Сын: Фильчугин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Фильчугин Николай Никитич

Рождение ребёнка
01.04.1926

Сын: Фильчугин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Фильчугин Николай Никитич

Рождение ребёнка
23.01.1932

Сын: Фильчугин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Фильчугин Николай Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фильчугин Николай Никитич

Смерть
02.02.1961