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(Базлова) Варвара
(Базлова) Варвара
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Пол
Женский
Отец
Базловъ Василій
1889 г.р.
Мать
Базлова Матрена Емельянова
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Базловъ Василій
Мать:
Базлова Матрена Емельянова
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