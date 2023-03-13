(Базлова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Базлова) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Базловъ Василій

Мать: Базлова Матрена Емельянова

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