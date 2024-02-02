Хименко Елизавета Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Хименко Иосиф Маркович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Хименко Ксения Иосифовна
Отец ребёнка: Хименко Иосиф Маркович
Рождение ребёнка
09.11.1843 ст.
Дочь: Кроха Матрёна Иосифовна
Отец ребёнка: Хименко Иосиф Маркович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Хименко Алексей Иосифович
Отец ребёнка: Хименко Иосиф Маркович
Смерть
После 1858