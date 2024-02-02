Хименко Елизавета Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хименко Елизавета Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Хименко Сидор Иосифович

Отец ребёнка: Хименко Иосиф Маркович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Хименко Ксения Иосифовна

Отец ребёнка: Хименко Иосиф Маркович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.11.1843 ст.

Дочь: Кроха Матрёна Иосифовна

Отец ребёнка: Хименко Иосиф Маркович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Хименко Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Хименко Иосиф Маркович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область
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