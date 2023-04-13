Дубинко Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1818
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Дубинко Федор Иванович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Дубинко Федор Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Дубинко Федор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно