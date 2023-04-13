Дубинко Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинко Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1818

Муж: Дубинко Федор Иванович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Дубинко Даниил Федорович

Отец ребёнка: Дубинко Федор Иванович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Дубинко Семен Федорович

Отец ребёнка: Дубинко Федор Иванович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Дубинко Федор Иванович

Краснокутск, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно