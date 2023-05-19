Нечаев Гаврила Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНечаев Гаврила Никитич

Нечаев Гаврила Никитич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Цыбина Стефанида Гаврилова

Мать ребёнка: Нечаева Екатерина Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Нечаев Петр Гаврилов

Мать ребёнка: Нечаева Екатерина Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Нечаев Яков Гаврилов

Мать ребёнка: Нечаева Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечаева Екатерина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно