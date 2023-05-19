Нечаев Гаврила Никитич
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Цыбина Стефанида Гаврилова
Мать ребёнка: Нечаева Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Нечаев Петр Гаврилов
Мать ребёнка: Нечаева Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Нечаев Яков Гаврилов
Мать ребёнка: Нечаева Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно