Криворучко Константин Васильевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1873
Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Рождение ребёнка
09.12.1893
Дочь: Анна Константиновна
Мать ребёнка: Криворучко Афанасия Семеновна
Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Рождение ребёнка
26.02.1897
Сын: Криворучко Николай Константинович
Мать ребёнка: Криворучко Афанасия Семеновна
Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Рождение ребёнка
26.02.1897
Сын: Криворучко Иван Константинович
Мать ребёнка: Криворучко Афанасия Семеновна
Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Рождение ребёнка
29.06.1898
Сын: Криворучко Павел Константинович
Мать ребёнка: Криворучко Афанасия Семеновна
Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно