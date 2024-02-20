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Криворучко Константин Васильевич

Место рождения

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Криворучко Василий Сидорович

Мать: Криворучко Фекла Степановна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Рождение ребёнка
09.12.1893

Дочь: Анна Константиновна

Мать ребёнка: Криворучко Афанасия Семеновна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Рождение ребёнка
26.02.1897

Сын: Криворучко Николай Константинович

Мать ребёнка: Криворучко Афанасия Семеновна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Рождение ребёнка
26.02.1897

Сын: Криворучко Иван Константинович

Мать ребёнка: Криворучко Афанасия Семеновна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Рождение ребёнка
29.06.1898

Сын: Криворучко Павел Константинович

Мать ребёнка: Криворучко Афанасия Семеновна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд с Пескошино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криворучко Афанасия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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