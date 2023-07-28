Новопашенной Козма Стефанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Новопашенной Стефан Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1810
Рождение ребёнка
11.11.1810
Сын: Новопашенной Виктор Козмин
Мать ребёнка: Новопашенная Параскева Петрова
Рождение ребёнка
09.12.1811
Сын: Новопашенной Орест Козмин
Мать ребёнка: Новопашенная Параскева Петрова
Рождение ребёнка
16.03.1813
Сын: Новопашенной Кирилл Козмин
Мать ребёнка: Новопашенная Параскева Петрова
Рождение ребёнка
10.09.1814
Дочь: Анна Козмина
Мать ребёнка: Новопашенная Параскева Петрова
Смерть
Неизвестно