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Новопашенной Козма Стефанов

Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Новопашенной Стефан Иванов

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.01.1810

Жена: Новопашенная Параскева Петрова

Рождение ребёнка
11.11.1810

Сын: Новопашенной Виктор Козмин

Мать ребёнка: Новопашенная Параскева Петрова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.12.1811

Сын: Новопашенной Орест Козмин

Мать ребёнка: Новопашенная Параскева Петрова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.1813

Сын: Новопашенной Кирилл Козмин

Мать ребёнка: Новопашенная Параскева Петрова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.09.1814

Дочь: Анна Козмина

Мать ребёнка: Новопашенная Параскева Петрова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно