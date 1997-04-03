Тарасевич (Пенюкжанина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1925
Дата смерти03.04.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пенюкжанин ?
Развод
Неизвестно
Муж: Жуков Илья
Рождение ребёнка
08.06.1949
Сын: Жуков Леонид
Отец ребёнка: Жуков Илья
Смерть
03.04.1997
Похороны
Неизвестно