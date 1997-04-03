Тарасевич (Пенюкжанина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасевич (Пенюкжанина) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1925

Дата смерти

03.04.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пенюкжанин ?

Развод
Неизвестно

Муж: Жуков Илья

Рождение ребёнка
08.06.1949

Сын: Жуков Леонид

Отец ребёнка: Жуков Илья

Смерть
03.04.1997
Похороны
Неизвестно

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