Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Яков Ларионов
Мать: Анастасия Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Тимофеева
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Акулина Иванова
Мать ребёнка: Агриппина Тимофеева
Рождение ребёнка
13.10.1827
Сын: Увар Иванов
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
23.11.1830
Сын: Меркурий Иванов
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
11.02.1832
Дочь: Базанова Фавета Иванова
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
18.12.1834
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
25.09.1837
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
24.11.1840
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Смерть
Неизвестно