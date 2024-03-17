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Иван Яковлев

Место рождения

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ID
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Яков Ларионов

Мать: Анастасия Леонтьева

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Тимофеева

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Акулина Иванова

Мать ребёнка: Агриппина Тимофеева

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1827

Сын: Увар Иванов

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.11.1830

Сын: Меркурий Иванов

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1832

Дочь: Базанова Фавета Иванова

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1834

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1837

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1840

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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