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Чукавин Артемон Сельверстов

Место рождения

Чукавинки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чукавин Сельверст Федоров

Мать: скрыто настройками приватности

Чукавинки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Чукавин Иван Артемонов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чукавинки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.05.1825

Сын: Чукавин Iустин Артемонов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чукавинки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.05.1829

Дочь: Федосiя Артемонова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно