Чукавин Артемон Сельверстов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чукавин Сельверст Федоров
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.1825
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1829
Дочь: Федосiя Артемонова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно